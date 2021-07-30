نقابة الصيادلة تستلم 500 جهاز مكثف لأوكسجين من أصل 2000

كشف رئیس النقابة الوطنیة للصیادلة الخواص SNAPO عن حملة تضامنية لإستيراد 2000 جهاز مولد ومكثف اوكسجين. وسيتم إستلام 500 جهاز اليوم على أن يتم إستلام الباقي خلال الأيام القليلة.

وخلال اللقاء الذي جرى بين نقابة الصيادلة وفدرالية الصيادلة مع وزير الصحة تم تباحث الوضعية الوبائية التي تعرفها البلاد. خصوصا في ظل إرتفاع عدد الإصابات بكورونا. وكذا سبل مساھمة القطاع الخاص عامة والصیادلة الخواص في مجابھتھا.

من جهته اكد الوزير على الدور الفعال الذي يلعبه الصیادلة في رفع وتیرة التلقیح بحكم ان الصيدلي قریب جدا من المواطن.

كما قدم الوزير خلال اللقاء شكره لمھنیي الصحة والصیادلة الخواص على المجھودات المبذولة من طرفھم منذ بدایة لجائحة

وإعتبر بن بوزيد قطاع الصيادلة إیاھم بالحلیف الذي یمكن الإستعانة بھ لمواجھة ھذه الوضعیة الصحیة الاستثنائیة.

في حين إعتبرت النقابة اللقاء فرصة لدراسة الإطار القانوني و البروتوكول الصحي لخاص الذي ستتناولھ الصیدلیات والبالغ عددھا أكثر من 11 ألف صیدلیة.

وهذا على أن یتم تحدید قائمة الصیادلة الراغبین في الالتحاق بالعملیة والإجراءات الإداریة التي یجب القیام بھا قبل مباشرة عملیة التلقیح و ھذا بالتنسیق مع الوزارة الوصیة .

وإستقبل أمس الخميس وزير عبد الرحمن بن بوزید، وزیر الصحة، بمقر الوزارة، كل من رئیس النقابة الوطنیة للصیادلة الخواص SNAPO مسعود بلعنبري. وكذارئیس الفدرالیة الجزائریة للصیدلة FAPعبد الحكیم بودیس.