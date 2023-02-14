نقابة الصيادلة..”ندرة الأنسولين راجع إلى القرارات السابقة”

قال نائب رئيس النقابة للصيادلة مرغمي كريم، اليوم الثلاثاء، إن صناعة أقلام الأنسولين، وتعبئتها كان مبرمجا منذ 10 سنوات. حيث كان من المفروض أن ينطلق المشروع سنة 2012 من قبل مجمع “صيدال”.

كما أشار مرغمي، إلى أن الدواء عرف اضطرابات وندرة بين فترة جوان إلى سبتمبر 2022. حيث كانت الأنسولين يعرف ندرة، وراجع إلى القرارات السابقة للقطاع الذي قلص الاستيراد. أين انعكس سلبا على الوفرة في الصيدليات.

في حين، أكد نائب رئيس النقابة للصيادلة، للنهار، أن اليوم مع دخول 3 وحدات جزائرية للإنتاج، ستكون الكمية كافية لضمان الاستقرار. مشيرا إلى أن خطوة صناعة الأنسولين في الجزائر هي خطوة إستراتيجية.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن الحاصلين على بطاقة الشفاء يمكنهم الحصول على دواء الأنسولين مجانا.

وأشار الوزير إلى بعض المؤسسات، أنه سيتم الإتفاق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي من أجل تعويض الأنسولين بنسبة 100 بالمائة. خاصة وأنه منتوج محلي في الجزائر وسيتم تعويضه.

وأشرف وزير الصناعة الصيدلانية علي عون على إطلاق إنتاج الحصص الأولى من الأقلام وتسويقها بوحدة إنتاج بيوكير.

وأكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن الأقلام المصنوعة في الجزائر ستكون أقل سعرا من تلك المستوردة.

كما أشار الوزير عون إلى المجهودات الجبارة التي يقوم بها إطارات صيدال، أين قدم لهم الشكر الذي يستحقونه. مشيرا في ذات السياق إلى أنه سيتم قريبا إقالة إطارين من إطارات صيدال حتى يسير المجمع في اطار سياسة الدولة الحالية