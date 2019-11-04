نقابة القضاة تتجاهل حكم المحكمة الإدارية لتيبازة وتتحدث عن تواصل “الإضراب”

أصدرت النقابة الوطنية للقضاء، اليوم الإثنين، بيانا جديدا، تحدثت فيه عن استمرار مقاطعة العمل القضائي بالمحاكم، استجابة لندائها.

وقالت نقابة القضاة في بيانها إن مقاطعة العمل القضائي، بلغت في يومها التاسع 98 بالمئة، بمختلف الجهات القضائية للوطن.

وبدا واضحا من حديث النقابة عن نسبة الاستجابة لمقاطعة العمل القضائي، تجاهل كلي لحكم المحكمة الإدارية لتيبازة الصادر أمس.

وكانت المحكمة الإدارية لتيبازة قد قضت أمس، في حكم استعجالي، بعدم شرعية إضراب القضاة.

كما تطرق بيان نقابة القضاة إلى مشاركة مستشاري المحكمة العليا ومجلس الدولة في اليوم التاسع من الحركة الاحتجاجية.

وأوضح البيان أن قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، نظموا وقفة احتجاجية، للتنديد بالإنزلاق المسجل في مجلس قضاء وهران أمس.

وأضاف البيان أن الوقفة الاحتجاجية لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، كانت أيضا للتضامن مع زملائهم في مطلبهم الداعي لاستقالية القضاء.