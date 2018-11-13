نقابة الكلا: شروط ترقية الأساتذة غير متوفرة..والوزارة ستصطدم بأزمة مترشحين

قال إيدير عاشور منسق المكتب الوطني لنقابة الكلا، أن شروط ترقية الأساتذة غير متوفرة، والوزارة ستصطدم بأزمة مترشحين.

مشيرا خلال إتصال هاتفي مع “النهار”، عدد المناصب لائق غير أن شروط الترقية عن طريق قوائم التأهيل لا تسمح بوجود مترشحين.

نظرا لإلغاء عملية التراكم بين الخبرة في المنصب الحالي والخبرة في المنصب القديم، وهو ما لاحظناه في عديد الولايات.

التي يكون فيها عدد المناصب في منصب مكون صفر، والأساتذة فقط سيكون لهم الحق ولم يقدموا ملفات في السنوات السابقة.

مشيرا إلى أنه ينبغي الرجوع الى عملية الخبرة المهنية بين المنصب القديم والمنصب الحالي لوجود مترشحين.

وليس السماح بوجود عدد كبير من ترقية الأساتذة عن طريق التأهيل.

مضيفا أن عملية الترقية عن طريق المسابقة لغز قانوني، خاصة وأنه في بعض الولايات يطلبون الخبرة.

ويقومون بحساب الخبرة عن طريق الترسيم وهذا خطأ بل الخبرة تحتسب بداية من تاريخ تعيين الأستاذ.

لأن هناك عدة مؤسسات تربوية لا تنفذ القانون وتحتسب الخبرة من تاريخ الترسيم وليس التعيين، وهذا خطأ كبير.

من جهته أكد ذات المتحدث، أنه على وزارة التربية الحصول على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لحساب الأقدمية.