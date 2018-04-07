نقابة الكناباست تقرر عدم الدخول في إضراب

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست” عدم الدخول في اضراب يوم الاثنين 9 أفريل القادم.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع المجلس الوطني اليوم السبت