نقابة الكناباست تقرر عدم الدخول في إضراب

وجاء هذا القرار بعد اجتماع المجلس الوطني اليوم السبت
تسببت الرياح و الغبار المتطاير في الجو ببسكرة من عدم تمكن الطائرة القادمة في رحلة باريس رقم 110AH112 من الهبوط على مطار محمد خيذر.
وتسبب الغبار…
تمكن عناصر أمن دائرة بني بوسعيد في تلمسان من حجز 38 كلغ و300 غرام من الكيف المعالج ببلدية باب العسة.
العملية قام بها عناصر الفرقة المتنقلة…
تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع لأمن ولاية تلمسان من تحرير فتاة قاصر من قبضة خاطفيها نهاية الأسبوع الماضي.
يتعلق الأمر بفتاة قاصر تبلغ من العمر17…
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