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نقابة الكناباست تقرر عدم الدخول في إضراب

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نقابة الكناباست تقرر عدم الدخول في إضراب صورة مركبة
بقلم خ.صديق

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست” عدم الدخول في اضراب يوم الاثنين 9 أفريل القادم.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع المجلس الوطني اليوم السبت

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