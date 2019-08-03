نقابة اللاعبين المحترفين تحذر محرز

وجهت نقابة اللاعبين المحترفين، في تقريرها الأخير، تحذيرا للاعبين الذين شاركوا، في المنافسات القارية، على غرار رياض محرز.

ومس هذا التحذير، بخصوص الإجهاد البدني الدولي الجزائري رياض محرز، بالنظر للمشوار الطويل الذي خاضه رفقة المنتخب الوطني في نهائيات أمم إفريقيا 2019.

ويأتي هذا بالنظر لعدم استفادة قائد الخضر، ونجم مانشستر سيتي، من فترة راحة كافية، والمقدرة بأربعة أسابيع، حسب النقابة العالمية، ما قد يعرضه لخطر الإصابة.

يذكر أن رياض محرز، عاد لأجواء التدريبات رفقة ناديه مانشستر سيتي، تحسبا لمباراة كأس السوبر الإنجليزي، التي تنتظرهم غدا الأحد، أمام نادي ليفربول.