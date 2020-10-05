نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تطالب بالتقييم المادي للأعباء الإضافية

طالبت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بضرورة التقييم المادي للأعباء الإضافية التي كلف بها الأستاذ الجامعي.

ودعت النقابة، اليوم الإثنين في بيان لها، إلى ضرورة التقييم المادي للأعباء الإضافية التي كلف بها الأستاذ الجامعي.

وذلك من خلال إيجاد صيغة ملائمة تضمن حقوقه المادية المرتبطة بهذه الأعباء.

كما طالبت النقابة ايضا لإيجاد حل للأساتذة الجامعيين القاطنين بعيدا عن الجامعة.

وتوفير ظروف إقامة مناسبة لهم تضمن لهم كرامتهم وحسن آدائهم، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى غلق معظم الفنادق ومراكز الايواء.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالجزائر العاصمة لمناقشة وضع الجامعة والأساتذة الجامعيين فضلا عن تأثيرات تفشي وباء كورونا على الجامعة الجزائرية.