نقابة المشرفين والمساعدين التربويين تطالب الوزارة بتسوية ملفها العالق

هددت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، بالدخول في إحتجاجات، بسبب عدم كشف الوزارة الوصية عن التدابير القانونية لتسوية ملف منتسبي فئة الرتب الآيلة للزوال.

ودعت النقابة عبر بيان لها اليوم السبت، إلى ضرورة الإستجابة الفورية لأمر رئيس الجمهورية، المقتضي بمراجهة وإعادة النظر في القانون الأساسي.

ومن بين النقاط التي أكد، عليها البيان، تمثلت في القدرة الشرائية، وطب العمل، بالإضافة إلى تحيين منحة الجنوب.

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