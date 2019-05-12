نقابة المهن التمثيلية المصرية تنفي خبر وفاة الفنان حسن يوسف

نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر خبر وفاة الفنان المصري، حسن يوسف، الذي إنتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أكدت النقابة أنه ما يزال على قيد الحياة، حيث تم التواصل معه، والاطمئنان على صحته، بحسب موقع الوطن.

وأوضح الدكتور أشرف زكي، أن الفنان حسن يوسف يمارس حياته العادية، ولم يمر بوعكة صحية.

لافتًا إلى أن الأنباء عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ليس لها أساس من الصحة.

في حين طالب نقيب المهن التمثيلية جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة، والتواصل مع نقابة المهن التمثيلية أو الشخص ذاته، قبل نشر مثل هذه الأخبار.

وهذا راجع حسبه لأنها تؤثر سلبا على نفسية الفنانين.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان القدير حسن يوسف، كانت مسلسل “قضاة عظماء”، مع المخرج عبد القادر الأطرش، والذي عرض في عام 2017.