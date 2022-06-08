نقابة المهن الموسيقية المصرية تنعي والدة الشاب خالد

قدم الفنان المصري ​هاني شاكر​ بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية المصرية، تعازيه للنجم الجزائري العالمي الشاب خالد في وفاة والدته والتي رحلت أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان أصدره مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية: “الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية. ومجلس النقابة يشاطرون الفنان الشاب خالد أحزانه وينعون والدته أسكنها الله رحمته ورضوانه. ويدعون له ولأسرتها الصبر والسلوان في فقيدتهم المغفور لها بإذن الله”.

هذا وانتقلت إلى رحمة الله، أمس الثلاثاء، والدة الشاب خالدة، الحاجة خديجة.

وأعلن المخرج الكويتي ​يعقوب مهنا، عن خبر وفاة والدة الفنان الجزائري الشاب خالد، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وقد كتب المخرج الكويتي: “أعزي اخي الشاب خالد الحاج ابراهيم. واخي مجيد الحاج ابراهيم. بوفاة والدة الشاب خالد. الله يرحمها ويغفر لها ولا حول ولا قوة الا بالله. الدعاء إخواني للحاجة فضلا وليس امرا.

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