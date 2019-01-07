نقابة الموسيقيين ترد بشأن اتهام شيرين عبد الوهاب بالإساءة لمصر مجدداً

أصدرت نقابة الموسيقيين بياناً صحفياً في أول تعليق لها بخصوص ما أثير حول الفنانة شيرين عبد الوهاب من أقوال خلال حفلها في القاهرة خلال الاحتفال برأس السنة.

ترد فيه على اتهامات الإعلامي تامر أمين لشرين ووصفها بتعمد إهانة بلدها مصر، والتي تناولتها عدد من وسائل الإعلام حيث أكدت النقابة أنها لم تتلق أي شكوى أو بلاغ ضدها.

كما لم تستقبل أي تسجيل للحفل يفيد إدانتها بأي شكل وعليه لم تتخذ النقابة أي موقف تجاهها أو مساءلتها عن ملابسات الحدث، مضيفين أنهم لم ولن يسمح بالمساس أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.

وأكدت النقابة أنه في حال تقدم أحد الاعضاء بشكوى ضد أي عضو، يتم استدعائه لسؤاله حول ملابسات الواقعة خاصة وأنها تبحث دائماً عن الصالح العام.

جاء ذلك بعد أن أعلن تامر أمين في حلقة من برنامجه “اخر النهار”، أن شيرين تعمدت الاساءة لمصر في حفلها براس السنة أكثر من مرة، وأكد خلاله أنها لا تتعلم من اخطائها أبداً، مطالبا نقابة الموسيقيين بالتدخل.