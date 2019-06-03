نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن منع “شيرين عبد الوهاب” من الغناء

كشف محامي الفنانة المصرية “شيرين عبد الوهاب” ، الدكتور “حسام لطفي”، أن نقابة المهن الموسيقية المصرية، قررت رفع الإيقاف عن موكلته.

وحسب موقع “الفن العربي”، ستعود “شيرين عبد الوهاب”، للغناء رسميا في مصر، اعتباراً من تاريخ أمس الأحد، 2 جوان.

للتذكير، تم ايقاف المغنية المصرية عن الغناء في مصر، قبل أشهر، بسبب تصريحاتها في حفلها في البحرين.

واشار محامي الفنانة، إلى أنه تلقى بيانا رسميا من نقابة المهن الموسيقية، يعلمه برفع الإيقاف عن “شيرين”.

وجاء في البيان: “السيدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 ماي 2019، رفع الإيقاف وحفظ التحقيق”.