نقابة تقنيو الصيانة تتبرأ من مسؤولية المشاكل التي تتعرض لها طائرات الجوية

تبرأت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات من الأعطاب والمشاكل التي تواجه بعض الطائرات بمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية،

وقالت النقابة في بيان لها بعدما برأت العاملين في هذا المجال، وأكدت على كفاءتهم ومهنيتهم العالية،بأن ظروف العمل غير ملائمة

تماما منذ مجيئ المسؤولين الحاليين على رأس الجوية الجزائرية على حد تعبيرها، وذلك منذ قرابة سنتين تحديدا.

هذه القيادة التي أثّرت بشكل كبير على نوعية العمل، الذي يقدمه موظفو الصيانة لعدة عوامل حسبهم، منها

طريقة التحويل من منطقة لأخرى والتي لا تستند لأي منطق عملي، ولا تصور مبرمج له أبعاد أو أهداف محددة.

عقوبات وخصم من الأجور دون أي سبب وجيه، ما يؤكد انعدام العدالة والمسؤولية من قبل القائمين على العملية.

التوظيف العشوائي في مناصب المسؤولية، لأشخاص غير أكفاء سواء من الناحية الفكرية العلمية أو من جانب المسؤولية والتسيير.