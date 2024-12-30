نقابة سناباب تناشد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل

أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة SNAPAP، بياناً استنكرت من خلاله بشدة ما تجرأت عليه إدارة جامعة الشهيد العربي التبسي تبسة. حيث أقدمت على اتهام العام للفرع النقابي للأساتذة الجامعيين لنقابة SNAPAP. لذات المؤسسة الجامعية باتهامات باطلة وملفقة (جملة من التهم الباطلة) بسبب نشاطه النقابي التشاركي الذي تكفله قوانين الجمهورية. لاسيما القانون 23. 02 المتعلق بكيفيات العمل النقابي والتي لم يتجاوزها الأستاذ خالد براح بأي شكل من الأشكال.

وفي سابقة خطير لمحاصرة أعضاء الفرع النقابي ومنتسبيه قام المدير بإنهاء مهام مجموعة من منتسبي نقابة SNAPAP بسبب نشاطهم النقابي. ويقرّ بذلك صراحة في مقرر إنهاء المهام بناءً على القانون 23. 02 وهذا يعد تجاوزا للحق النقابي. ولحرية العمل وخلط بين الأمور المهنية النقابية والشخصية الفردية!!.

ورغم كل المحاولات الودية من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين CNEU والأمانة الولائية SNAPAP لحلحلة الأزمة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل نظراً. لشخصنة القضية من طرف ورفض مبدأ الحوار مع الفرع النقابي برئاسة الأستاذ خالد براح.

لذا يضيف البيان “فإننا نرفع هذا التظلم والاستنكار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في خلفية هذا الاعتداء على القيم النقابية. وعلى الأستاذ الدكتور خالد براح الذي قام بواجبه المهني ليجد نفسه في قفص الاتهام بتهم باطلة وملفقة تلفيقا غرضيا شخصياً. وعليه فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة SNAPAP تتمسك بمبدأ الشفافية والحوار لحلحلة الأزمة، كما تدعوا في نفس الوقت كل فروعها للاستعداد والتأهب لمؤازرة الحق النقابي المنتهك في حق زميلهم”.

وذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية إطاراتها ومنتسبيها حفاظاً على الحق النقابي الدستوري.

كما تدعوا كل القواعد النضالية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والمكاتب الولائية للتأهب

والاستعداد والتعبئة تحسباً لأي طارئ يهدد الحقوق النضالية النقابية التشاركية المكفولة قانوناً ودستورا.