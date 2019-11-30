نقابة سناباب تندد بتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر

أصدرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية بيان نددت فيه بتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر.

وحسب بيان رقم 2 الصادر عن نقابة سناباب تحوز “”النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن نقابة سناباب قد أدانت بشدة هذا التدخل ومحاولة الوصاية على بلد مستقل وتعد وازدراء على مؤسسات الدولة فيه.

وأكدت نقابة سناباب أن كل القيادات و الإطارات و العمال المنتمين إليها يقفون وقفة رجل واحد مع مؤسسات الدولة الجزائرية و خاصة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف البيان أن النقابة تقف إلى جانب كل مؤسسات في مسار إعادة بناء الدولة.

ودعت سنابات إلى ضرورة التلاحم حول مبادرة وطنية تلم شمل الجزائريين والإستعداد لأي خطر قد يواجه الجزائر والمشاركة في إخراج الجزائر من الوضع الحالي.