نقابة سيارات الأجرة..استمرار الخدمة خلال رمضان
بقلم أسماء
أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن استمرارية تقديم الخدمة العمومية للمسافرين في كافة ربوع الوطن بصفة عامة. و في الجزائر العاصمة بصفة خاصة، خلال شهر رمضان المبارك. و هذا إلى ساعات متأخرة من الليل.
كما تقدّمت نقابة سيارات الأجرة بجزيل الشكر إلى جميع منخرطيها من مهنيّي القطاع على تضحياتهم. و وعيهم و جهودهم المخلصة في خدمة الوطن و المواطن، و تسبيقهم للمصلحة العامة.
