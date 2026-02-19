نقابة سيارات الأجرة..استمرار الخدمة خلال رمضان

أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن استمرارية تقديم الخدمة العمومية للمسافرين في كافة ربوع الوطن بصفة عامة. و في الجزائر العاصمة بصفة خاصة، خلال شهر رمضان المبارك. و هذا إلى ساعات متأخرة من الليل.

كما تقدّمت نقابة سيارات الأجرة بجزيل الشكر إلى جميع منخرطيها من مهنيّي القطاع على تضحياتهم. و وعيهم و جهودهم المخلصة في خدمة الوطن و المواطن، و تسبيقهم للمصلحة العامة.

