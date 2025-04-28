نقابة عمال البيداغوجيا تطالب بفتح منصة تربصات للمواظفين

طالبت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا بضرورة إعادة فتح المنصة الرقمية للتربص قصير المدى بالخارج لفائدة الموظفون الحاملون لشهادات جامعية صادرة عن جامعة التكوين المتواصل وكذا الموظفون الحاصلون على شهادة جامعية.

وحسب البيان فإن هذا الطلب سيكون ضمن لائحة المطالب الوطنية التي ستطحها النقابة على طاولة الوزارة خلال اللقاء المرتقب مع الأمين العام للوزارة

وفي ذات السياق ثمنت النقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا ما ورد في تعليمة الوزارة رقم 415 ورد وزارة المالية، باعتبارهما خطوات إيجابية نحو رفع الإقصاء.ودعت النقابة إلى تعميم مبادرة جامعة سطيف 2 بإعادة فتح المنصة الرقمية لهذه الفئات.