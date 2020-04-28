نقابة عمال التربية: دراسة الفصل الثالث في سبتمبر وضرورة عودة التلاميذ إلى الأقسام قبل “الباك”

قال فرحات شابخ رئيس نقابة عمال التربية “أفانتيو”، إن البرنامج الدراسي يجب أن يتم استكماله خلال شهر سبتمبر من خلال تدريس التلاميذ قبل الدخول المدرسي القادم، خاصة أن الفصل الثالث قصير تتراوح مدته على الأقل ثلاثة أسابيع.

وأضاف شابخ عقب انتهاء لقائه مع وزارة التربية الوطنية في إطار المشاورات الخاصة حول اقتراحات إنقاذ الموسم الدراسي، أن نقابته قدمت هذا الاقتراح لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط الذي رحب بكل الاقتراحات، مشيرا إلى أن إجتياز الامتحانات الرسمية خاصة امتحان البكالوريا في هذه الفترة مستبعد جدا في ظل تواصل تسجيل حالات بفيروس كورونا .

وأضاف المتحدث، أن النقابة اقترحت حساب معدلات الفصلين الأول والثاني لكل المستويات بما فيها المقبلين على امتحان نهاية التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط .

وختم شابخ قوله، أن الأسرة التربوية مستعدة بالتضحية بالموسم الدراسي لكنها ليست مستعدة لفقدان أرواح التلاميذ.