نقابة ملاحي الطيران التجاري: إضراب مضيفي الجوية جاء نتيجة لعدم الإستجابة لمطالبهم الإجتماعية والمهنية

قالت النقابة الوطنية لملاحي الطيران التجاري الجزائري أن الحركة الإحتجاجية الممثلة في الإضراب الذي شنه مضيفو شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد جاء نتيجة لعدم الإستجابة للمطالب الإجتنماعية والمهنية

واعتذرت نقابة ملاحيي الطيران التجاري من الزبائن بسبب الإزعاج الذي تسببت فيه حركة المضيفين الإحتجاجية مؤكدة بأن هذا الإضراب قد جاء في وقت قررت فيه إدارة الجوية إتخاذ إجراءات تعسفية في حق أزيد من أربعين مضيف جوي وتوقيفهم.

وأكد البيان أن ماوصفه بالحقرة في حق بعض المضيفين قد أدى بزملائهم للتضامن معهم والدخول في الحركة الإحتجاجية.

وأضاف البيان بأن الوضعية أصبحت تنذر بالخطر بسبب توظيف مضيفين مؤقتين ليست لديهم التجربة و هو ما يتعارض مع معايير الأمن و السلامة للطيران