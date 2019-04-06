نقابيون لـ “سيدي السعيد” :  لن نذهب من هنا حتى “تخرجو ڤاع”!

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نقابيون لـ “سيدي السعيد” :  لن نذهب من هنا حتى “تخرجو ڤاع”!
بقلم أسماء.ع

نظّم العشرات من نقابيي مختلف الفيدراليات، وقفة احتجاجية أمام مقر دار الشعب بالعاصمة.

وحسب الفيديو،الذي رصدته كاميرة النهار،فإن الاحتجاجات تختصر في مطلب واحد،وهو رحيل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،عبد المجيد سيدي السعيد.

وأشار المتحدثون في ميكروفون النهار، إلى أن سيدي السعيد، يكسر أي مبادرة من النقابيين، لأن –حسبهم- عندهم مصالح.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية السلمية، قدوم نقابيون من مختلف الولايات.

نقابيو مختلف الفيدراليات يحتجون أمام #دار_الشعب UGTA ويطالبون برحيل #سيدي_السعيد

#العاصمة l #النهار🔵 نقابيو مختلف الفيدراليات يحتجون أمام #دار_الشعب UGTA ويطالبون برحيل #سيدي_السعيد

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Samedi 6 avril 2019


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