نقابيون لـ “سيدي السعيد” :  لن نذهب من هنا حتى “تخرجو ڤاع”!

نظّم العشرات من نقابيي مختلف الفيدراليات، وقفة احتجاجية أمام مقر دار الشعب بالعاصمة.

وحسب الفيديو،الذي رصدته كاميرة النهار،فإن الاحتجاجات تختصر في مطلب واحد،وهو رحيل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،عبد المجيد سيدي السعيد.

وأشار المتحدثون في ميكروفون النهار، إلى أن سيدي السعيد، يكسر أي مبادرة من النقابيين، لأن –حسبهم- عندهم مصالح.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية السلمية، قدوم نقابيون من مختلف الولايات.