نقاش: “التأهل سيلعب في مبارتين”

إعتبر مهاجم مولودية الجزائر، هشام نقاش، أن التأهل للدور النصف نهائي من البطولة العربية، أمام نادي الرجاء المغربي، سيحسم بعد مبارتي الذهاب والإياب.

وصرح هشام نقاش، خلال الندوة الصحفية الخاصة بهذه المواجهة: “سنلعب الدور الربع نهائي، في مبارتين ذهاب، وعودة، وبإمكاننا العودة بالتأهل حتى من الدار البيضاء”.

وأضاف مهاجم العميد: “كمهاجم عليّ تسجيل الأهداف، لكن لا يجب فرض ضغط كبير على المهاجمين، فبإمكان أي لاعب التسجيل”.

وتابع هشام نقاش: “الأهم بالنسبة لنا في هاتين المبارتين، هو تحقيق التأهل للدور النصف نهائي من هذه المنافسة”.