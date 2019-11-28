نقاش حاد بين كارول سماحة والمتحدث بإسم نتنياهو لهذا السبب!

نشبت مشادات كلامية بين النجمة اللبنانية كارول سماحة والمتحدث بإسم رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو”، على موقع تويتر.

وكانت كارول سماحة، قد نشرت مقطع فيديو للفنانة ماجدة الرومي أثناء حديثها عن بروتوكولات حكماء صهيون.

وقالت الرومي في مقطع الفيديو، إنها تؤمن بأن الصهيونية العالمية لديها مخطط لتفتيت الدول.

وردت كارول سماحة على كلام مواطنتها بالقول: “كلام كثير صحيح”.

ليرد جندلمان على تغريدة سماحة قائلا: “تصريحات عنصرية وفاشية بإمتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية”.

لترد عليه كارول سماحة قائلة: “الناطق الرسمي للمدعو نتنياهو يعطينا دروس بالإنسانية والأخلاق!، ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق، أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة..”.

🔴 كلام كتير صحيح !!!

و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي!

وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!! @majidaelroumi pic.twitter.com/C1Z1CzdoET — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 24, 2019

تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية. البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين. يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019