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نقاش يعود لتشكيلة العميد أمام الموب وغياب الثلاثي شعال أمادا وعزي  

الرياضة
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نقاش يعود لتشكيلة العميد أمام الموب وغياب الثلاثي شعال أمادا وعزي  
بقلم كريم.تيغرمت

سيشهد فريق مولودية الجزائر، العديد من التغييرات في تشكيلته، بمناسبة المباراة المقبلة، التي ستجمعهم بنادي مولودية بجاية على ملعب هذا الأخير.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، عن العودة الرسمية للاعب هشام نقاش، لأجواء المنافسة، بعد استنفاذه العقوبة التي كانت مسلطة عليه.

من جهة أخرى سيتواصل غياب حارس الفريق، فريد شعال، بسبب العقوبة، بينما سيغيب عزي، بسبب تلقيه بطاقة حمراء أمام اتحاد بلعباس.

وسيكون وسط ميدان العميد، منقوصا هو الآخر من خدمات اللاعب إبراهيم أمادا، بسبب ارتباطه مع منتخب بلده مدغشقر.


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