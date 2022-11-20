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قناة النهار

نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الإنسان

بقلم قناة النهار
نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الإنسان
ببساطة
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نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الإنسان

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رابط دائم : https://nhar.tv/TC4i2
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