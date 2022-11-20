قناة النهار نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الإنسان بقلم قناة النهار نشر في 20 نوفمبر 2022 - 16:49 ببساطة شارك غرِّد أرسل 43 0 نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الإنسان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TC4i2 اقرأ أيضا رئيس جيبوتي إننا في أمس الحاجة إلى جمع الكلمة و توحيد الصف لمواجهة الأوضاع الراهنة قناة النهار 02 نوفمبر أمام ركود المشهد السياسي.. الأحزاب تشرع في التحضير لمؤتمراتها العادية قناة النهار 09 نوفمبر السهرة في العقيد استثنائية عند الشاب "محمد"..فكرة شبابية تحولت إلى مصدر رزق حلال قناة النهار 15 نوفمبر النهار ترندينغ: فوندام الجزائري يصنع الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي بلياقته وتقليده للمثل الشهير قناة النهار 14 نوفمبر هذه هي شروط الإستفادة من العطلة غير المدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة قناة النهار 09 نوفمبر لقاءات جانبية عديدة يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع قادة دول إفريقية بشرم الشيخ قناة النهار 07 نوفمبر الممثل بنيبن متأثر : " كنت نتبادل بليغة تاع النيلو مقطعة مع ختي من شدة الفقر !!😢😢" قناة النهار 18 نوفمبر العسل ومنتجات الخلية.. تحدي كبير في إنتاجها بسبب تسويقها قناة النهار 11 نوفمبر "الممثّل "بنيبن" يتّصل بالشاف أمين ويطلب منه وصفات لـ"ريجيم قناة النهار 10 نوفمبر برنامج "The Weekend Show" التنمر.. شبح يطارد النفوس وينهي الوجود قناة النهار 18 نوفمبر