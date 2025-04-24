نقاط بيع أضاحي العيد وطريقة الشراء..وزير الفلاحة يعطي التفاصيل

ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، و الصيد البحري، اجتماعا تنسيقيا لللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة و تأطير عملية استيراد، توزيع و بيع الأضاحي على مستوى الوطن.

تم من خلال هذا الاجتماع مناقشة المسائل المتعلقة بتنظيم عملية تحويل الأضاحي تدريجيا من مواقع الحجر الصحي، ابتداء من الأسبوع القادم، إلى مناطق تجمع جهوية لتسهيل عملية توزيعها على الولايات.

كما صادقت اللجنة على اقتراح بيع الأضاحي للمواطنين على مستوى الأسواق الجوارية التي تم تحديدها من طرف السلطات المحلية، و ذلك طيلة شهر ماي المقبل.

و في هذا الصدد سيقوم بنك التنمية الفلاحية والريفية Badr بتزويد نقاط البيع بمحولات الدفع الألكتروني TPE بالنسبة لمالكي البطاقات المغناطيسية، فيما تتكفل مصالح البريد بوضع مكاتب بريد متنقلة لتسهيل عملية اقتناء الأضحية للمواطنين.