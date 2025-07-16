نقاط مهمة..الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص للوقوف على وضعية استغلال محطات تحلية مياه البحر التي تم إنجازها في إطار البرنامج الوطني التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية. ومدى تقدم عمليات الربط البعدي لتعزيز خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان الولايات.

وفي إطار التحضير للدخول الاجتماعي 2025-2026، استمعت الحكومة لعرض حول التحضير لدخول التكوين المهني المقبل (دورة أكتوبر 2025). حيث تم استعراض مختلف التدابير المتخذة قصد ضمان انطلاق الموسم المقبل في ظل أحسن الظروف، لاسيما على صعيد تكييف العروض التكوينية مع متطلبات سوق العمل وتعزيز التأطير البيداغوجي.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التدابير المتخذة لتوفير الأدوات واللوازم المدرسية والمواد واسعة الاستهلاك، وبأسعار معقولة بالنسبة لجميع الـمواطنين، تحسبا للدخول الاجتماعي 2025-2026.

واستمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول تقدم موسم الحصاد والدرس 2025، تضمن أهم المؤشرات المتعلقة بالوسائل الهامة التي تم تسخيرها لإنجاح هذه العملية والنتائج المرضية المحققة خاصة في الولايات الجنوبية، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لموسم الحرث والبذر 2025-2026، ومختلف التدابير المتخذة من أجل ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها السيد رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي.

كما وقفت الحكومة على سير موسم الاصطياف، واستعرضت مدى تنفيذ مختلف التدابير المتخذة في إطار مخططات التهيئة، لضمان راحة المصطافين، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز تأمين الشواطئ المسموحة للسباحة.