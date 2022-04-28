قناة النهار نقدا أم إطعاما ؟.. هكذا يفضل المواطنون إخراج زكاة الفطر بقلم رمضان 2022 نشر في 28 أفريل 2022 - 22:21 رمضان2022 شارك غرِّد أرسل 56 0 نقدا أم إطعاما ؟.. هكذا يفضل المواطنون إخراج زكاة الفطر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/g4qbg اقرأ أيضا دير النية: معاق يتعرض للعـنف والحـقرة.. شاهد ردة فعل الجزائريين قناة النهار 13 أفريل في ظلام الليل: الحاج ميسوم اختار معيشة البراكة باش يتهنى من المشاكل ..خاوتي في 8 واحد ماسقسى عليا قناة النهار 11 أفريل في ظلام الليل 2/ حفيظة منعتها أزمة كورونا من تسديد ديون الكراء 😔😔 نهايتها كانت مأساوية في الشّارع قناة النهار 21 أفريل علاش عليا 2/ ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة😂😂 دمية عارضة تتحرّك وتـ.ـرعب المارّين !! قناة النهار 21 أفريل في ضيافتكم: فطور رمضاني فالبنين مع الشاف سليمان وباباه قناة النهار 20 أفريل الطاكسي المربوح : المشارك تاع اليوم ما دخلش للدار وجيبو فارغ .. بصحتو 12000 دج قناة النهار 11 أفريل الفانوس / علاء الدين الجزائري يتعرف على الأزياء التقليدية مع "نبيلة شيباح" في العاصمة قناة النهار 20 أفريل صريح جدا: دعوة الأقارب في رمضان.. بين الأمس واليوم !! قناة النهار 11 أفريل مفيدة عداس: أنا ضد وضع حياة الفنان لحياته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 12 أفريل قاراج الهربة / تخلي طونوبيلتك يغسلوها تولّي ماتلقاهاش واش دير؟ .. السيد راح ديراكت للكوميساريا قناة النهار 17 أفريل