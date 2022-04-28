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نقدا أم إطعاما ؟.. هكذا يفضل المواطنون إخراج زكاة الفطر

بقلم رمضان 2022
نقدا أم إطعاما ؟.. هكذا يفضل المواطنون إخراج زكاة الفطر
رمضان2022
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نقدا أم إطعاما ؟.. هكذا يفضل المواطنون إخراج زكاة الفطر

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