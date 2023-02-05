نقص الحليب في البويرة.. مديرية التجارة توضح

أعلنت مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية البويرة، عن عودة التموين بمادة الحليب المدعم إلى سابق عهده وبنفس الكميات السابقة. وهذا بعد أن عرفت سوق الولاية تذبذبا في وفرته بسبب الانخفاض الاضطراري لكميات الإنتاج على مستوى ملبنة جيبلي ببودواو. والتوقيف التحفظي لملبنة باتوراج دالجيري بتيزي وزو.

كما دعت المديرية، في بيان لها إلى العقلنة في اقتناء الحليب حسب الحاجة وعدم اقتناء كميات كبيرة لتخزينها. وهذا من أجل تمكين كل الأسر لاقتناء هذه المادة.

وأشادت، في البيان ذاته، بالدور الهام الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك وجمعيات المجتمع المدني في التحسيس. وزرع الحس المدني في استهلاك هذه المادة الحيوية للمستهلك الجزائري ككل.

وقضت المحكمة الابتدائية بعين لكبيرة، عن مجلس قضاء سطيف في وقت سابق 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المتهمين (ط.ع)و(ط.ع.ع) المتابعين بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، بغرض إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين بعد اجراءات المثول الفوري.

وحسب بيان صدر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين لكبيرة، موجه للجمهور، في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروع في المواد الغذاىية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع.

فإن المتهمين تمت ادانتهما بالجرم المنسوب لكليهما ومعاقبتهما بـ8 سنوات حبس نافذا وغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين(3000000) دج نافذة.

مع الأمر بإداعهما الحبس من الجلسة والأمر بنشر هذا الحكم وتعليقه بمقر البلدية محل الاقامة لمدة شهر على نفقة المحكوم عليهما .