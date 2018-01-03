نقص اليد العاملة بحقول البطاطا بغليزان

عرفت مختلف حقول البطاطا بولاية غليزان، نقصا كبيرا في اليد العاملة، مما جعل الولاية تستعين بعمال من مستغانم، لتغطية هذا النقص.

كما تتميز الولاية بالإنتاج الكبير للبطاطا، وإتساع رقعتها نتج عنه مشكلة اليد العاملة بحدة في العديد من مناطق الولاية.