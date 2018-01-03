نقص اليد العاملة بحقول البطاطا بغليزان

عرفت مختلف حقول البطاطا بولاية غليزان، نقصا كبيرا في اليد العاملة، مما جعل الولاية تستعين بعمال من مستغانم، لتغطية هذا النقص.
كما تتميز الولاية بالإنتاج الكبير للبطاطا، وإتساع رقعتها نتج عنه مشكلة اليد العاملة بحدة في العديد من مناطق الولاية.
كما تتميز الولاية بالإنتاج الكبير للبطاطا، وإتساع رقعتها نتج عنه مشكلة اليد العاملة بحدة في العديد من مناطق الولاية.
التعليقات (1)
لماذا لا تقوم وزارة الفلاحة بالاتفاق مع وزارة التربية لاعطاء فرصة لتلاميذة التكميلي والثانوي للاتحاق بالمزارع خلال عطلهم لجني المحاصيل ومساعدة الفلاحين مقابل اجر محترم يكتسب خلالهاا التلميذ تجربة الاحتكاك بالارض وبالفلاحين ٠٠يقوم بعدها التلاميذ باعطاء خلاصة تجربتهم في بحث او تقرير لزملائهم ٠ هذا يقوم الطلبة في فنلاندا وسويسرا