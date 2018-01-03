عاجل

نقص اليد العاملة بحقول البطاطا بغليزان

أخبار الجزائر
  • -
  • 1
نقص اليد العاملة بحقول البطاطا بغليزان
بقلم ر. مخازني

عرفت مختلف حقول البطاطا بولاية غليزان، نقصا كبيرا في اليد العاملة، مما جعل الولاية تستعين بعمال من مستغانم، لتغطية هذا النقص.

كما تتميز الولاية بالإنتاج الكبير للبطاطا، وإتساع رقعتها نتج عنه مشكلة اليد العاملة بحدة في العديد من مناطق الولاية.

طالع أيضا

التعليقات (1)

  • fidele

    لماذا لا تقوم وزارة الفلاحة بالاتفاق مع وزارة التربية لاعطاء فرصة لتلاميذة التكميلي والثانوي للاتحاق بالمزارع خلال عطلهم لجني المحاصيل ومساعدة الفلاحين مقابل اجر محترم يكتسب خلالهاا التلميذ تجربة الاحتكاك بالارض وبالفلاحين ٠٠يقوم بعدها التلاميذ باعطاء خلاصة تجربتهم في بحث او تقرير لزملائهم ٠ هذا يقوم الطلبة في فنلاندا وسويسرا

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital