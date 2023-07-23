نقص تساقط الأمطار.. مزارعو الحبوب المتضررين “سيستفيدون من تعويض”

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن المزارعين الذين سجلوا خسائر في الإنتاج بسبب نقص تساقط الأمطار “سيستفيدون من تعويض في أقرب الآجال” حتى يتسنى لهم تحضير الموسم الفلاحي المقبل.

خلال زيارته لتعاونية الحبوب و البقول الجافة بالبرواقية, أكد الوزير أن “المستثمرين الفلاحيين الذين سجلوا خسائر على مستوى أراضيهم المخصصة لزراعة الحبوب جراء الجفاف سيستفيدون من تعويض عيني حتى يتسنى لهم تعويض الخسائر المسجلة و تحضير موسم الحرث و البذر المقبل في أحسن الظروف”.

و أضاف السيد هني أن مزارعي الحبوب الذين سجلوا خسائر في الإنتاج بسبب شح الأمطار سيتلقون كميات من البذور و الأسمدة كتعويض عن خسارتهم, موضحا أن دائرته الوزارية قامت بإحصاء العدد الإجمالي للمستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من هذا التعويض.

وأكد الوزير أنه سيتم التكفل بملفات المعنيين “في أقرب الآجال”.

كما كشف المسؤول الأول عن القطاع عن أشكال تعويض أخرى “موجودة قيد الدراسة” و المتعلقة بتمويل عمليات البذر إلى جانب إعادة جدولة قروض مزارعي الحبوب أو تأجيلها.

و أضاف الوزير أن “كل الانشغالات شكلت محور اقتراحات قبل عرضها على الحكومة للدراسة”, مؤكدا على “رغبة السلطات العليا للبلاد في مرافقة المتعامين في فرع زراعة الحبوب و مساعدتهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة”.

و أشار السيد هني من جهة أخرى إلى أن “المخزونات الحالية للحبوب بلغت مستويات مرضية”, مضيفا أن هذا الجانب “لا يبعث أبدا على القلق”.

و أكد على تحضير أكثر من 5 مليون قنطار من الحبوب تحسبا لموسم الحرث و البذر المقبل.