نقص فيتامين “د”.. الموت المبكر يطرق الأبواب

كشفت دراسة أجريت على أكثر من 300 ألف بالغ في المملكة المتحدة علاقة سببية بين نقص فيتامين “د” أو ما يعرف بفيتامين الشمس والوفيات.

وأشارت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة “أنايوالز أوف إنترنال ميديسين”، إلى الحاجة إلى إستراتيجيات الصحة العامة للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين “د” لدى السكان. حيث ربطت النتائج حالة إنخفاض فيتامين الشمس بزيادة معدل الوفيات.

ووحسبما نقله موقع سكاي نيوز، عن الدراسة، فقد أجرى باحثون من جامعة جنوب أستراليا في أديلايد، دراسة عشوائية على 307601 مشاركا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. لتقييم الأدلة الجينية للدور السببي لحالة انخفاض الفيتامين في الوفيات.

وقام الباحثون بتقييم قياسات المشاركين في اختبار نقص الفيتامين “25-هيدروكسي” فيتامين “د”. والبيانات الجينية الأخرى. حيث قاموا بتسجيل وتحليل بيانات الوفيات الخاصة بكل الأسباب والسبب المحدد. وعلى مدى 14 عاما من فترة المتابعة، وجد المؤلفون أن خطر الوفاة انخفض بشكل ملحوظ مع زيادة تركيزات الفيتامين. ولوحظت أقوى التأثيرات على الأشخاص في نطاق النقص الحاد.

كما لاحظ الباحثون، أن التقديرات الأخيرة لانتشار النقص الحاد تتراوح بين 5 إلى 50 بالمئة من السكان. مع تفاوت المعدلات حسب الموقع الجغرافي وخصائص السكان. كما تؤكد الدراسة احتمالية حدوث تأثير ملحوظ على الوفاة المبكرة والحاجة المستمرة لبذل جهود للقضاء على نقص فيتامين “د”.

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