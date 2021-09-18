نقص مياه الشرب.. انجاز 217 بئرا لتغطية العجز

قال وزير الموارد المائية، كريم حسني، إنّ نقص مياه الشرب، جاء بسبب شُح الأمطار التي عرفتها البلاد مؤخرا. وأشار الوزير إلى أن الجزائر فيها 3 أنظمة، “المياه السطحية”، “مياه البحر”، “المياه الباطنية”..

وأكد وزير الوارد المائية، أن القطاع بمعية والي العاصمة، تم تفعيل برنامج استعجالي لتغطية النقص. وذكر الوزير أن المصالح المعنية تعكف على انجاز 217 بئرا.

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