وضع 768 نقطة بيع الأضاحي عبر الوطن وبشروط وقائية صارمة

إعتمدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية هذه السنة 768 نقطة لبيع الماشية عبر الوطن تحضيرا لعيد الأضحى المبارك. وأوضح مدير الصحة الحيوانية بالوزارة قاسي أمالو أن جل النقاط تخضع لمراقبة بيطرية. وذلك وفق البروتوكول المعمول به ضد انتشار كورونا.

وفي تصريح للقناة الأولى صرح قاسي أمالو انه سيتم عزل كل ماشية مريضة بالإضافة إلى مراقبة كل الوثائق الصحية الخاصة بالأضاحي القادمة من الولايات السهبية.

وفي ذات السياق أكد ذات المسؤول على ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية ضد كورونا بما فيها إرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي.

ومن جهة أخرى نفى ذات المسؤول أن يكون للوضع جائحة كورونا تأثيرا على عملية بيع الأضاحي وأسعارها وإنما يتعلق بمسألة العرض والطلب. كما أكد انه تم طرح ما بين 4 و5 ملايين راس للبيع خلال هذه الفترة، وسخير 250 مذبحا على المستوى الوطني. وكذا تجنيد 500 بيطري.

واشار قاسي أمالو إلى أن وزارة الفلاحة دعمت الموالين هذا الموسم. بكميات إضافية من الشعير المدعم الموجه كعلف للماشية بمقدار ثلاث حصص للمساهمة في خفض أسعار الأضاحي