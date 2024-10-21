نقل أزيد من 8 ملايين مسافر عبر مطارات الجزائر في السداسي الأول من 2024

كشف وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، عن تسجيل 8.1 مليون مسافر عبر المطارات الـ 36 المفتوحة على الملاحة الجوية العمومية. خلال السداسي الأول من هذه السنة.

وأوضح زهانة خلال جلسة استماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالبرلمان. خصصت لعرض حصيلة نشاطات قطاع النقل لـ2023 والسداسي الأول من سنة 2024. أن المطارات المفتوحة على الملاحة الجوية العمومية سجلت، خلال سنة 2023، أكثر من 15.3 مليون مسافر. منهم 6.7 مليون مسافر على الشبكة الداخلية، ما يعادل 43.8 بالمئة. و8.6 مليون مسافر على الشبكة الدولية ما يعادل 56.2 بالمئة.

وسجلت هذه المطارات، خلال السداسي الأول من 2024، أكثر من 8.1 مليون مسافر. منهم 3.6 مليون مسافر على الشبكة الداخلية، و4.5 مليون مسافر على الشبكة الدولية. بزيادة قدرت بـ 17.61 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

و في السياق ذاته، أشار زهانة إلى أن مطار الجزائر عالج لوحده أكثر من 65 بالمئة من مجموع المسافرين على الشبكة الدولية خلال سنة 2023.

كما قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في 2023 بنقل حوالي 7 ملايين مسافر. أي بحصة سوق تقارب 46 بالمئة على متن 72.109 رحلات جوية. منهم 2.3 مليون مسافر على الشبكة الداخلية، و 4.7 مليون على الشبكة الدولية، يضبف الوزير.

كما قامت الشركة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بنقل حوالي 3.6 مليون مسافر على متن 38.518 رحلة جوية. منهم 1.2 مليون مسافر على الشبكة الداخلية، و2.4 مليون على الشبكة الدولية.