نقل البضائع.. شركة “راي-لوجستيك” ستبدأ نشاطها بـ2023 في حاسي مسعود

ستبدأ شركة نقل السلع واللوجستيك “راي-لوجستيك” (فرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية) نشاطها بحاسي مسعود (ورقلة) في 2023. كما أضاف مدير الشركة الهادي جوماغ، أن النشاط سيتوسع إلى ولاية وادي سوف قريبا.

في حين، أوضح جوماغ, بمنتدى جريدة “الشعب”, ان “راي-لوجستيك” تقوم بعمليات نقل السلع على طول الشريط الساحلي والهضاب العليا. وكذا في بعض ولايات الجنوب.

كما أبرز أنها تنقل السلع إلى غاية ولاية تقرت، أين تصل السكك الحديدية. ومن ثم, تتواصل عملية النقل عن طريق شاحنات نحو وجهات مختلفة وصولا إلى دول افريقية.

وبخصوص المهام الموكلة لشركته قال جوماغ أنها مختصة في الجانب اللوجستيكي سواء بالنسبة لتدفقات السلع الموجهة للتصدير أو المستوردة. وكذا حركة السلع في السوق المحلية، حيث تستغل المؤسسة، قاطرات السكك الحديدية في نقل السلع تفاديا للاختناقات المرورية البرية. وتخفيف التكلفة اللوجستيكية والشاحنات لتوصيل السلع إلى مختلف الولايات، حسب شروحات المسؤول.

في حين، أضاف أن شركته تحوز حاليا على 100 شاحنة نقل. مشيرا إلى إمكانية استجار عدد آخر من الشاحنات عند الحاجة.

وبخصوص الاستثمارات، كشف جوماغ أن استثمارات الشركة تبلغ 1 مليار دج سنويا. فيما تبلغ أرباحها نصف مليار دج سنويا، موضحا أن الاستثمارات تشمل خصوصا إنشاء مخازن للسلع واقتناء شاحنات النقل.

وباشرت اللجان الولائية بالتنسيق مع المصالح الأمنية، تحت إشراف ولّاة الجمهورية، حملة مداهمات فجائية لأصحاب مخازن الحبوب والمطاحن ومراقبة عمليات نقلها من وإلى التعاونيات، من أجل ضمان تجميع أكبر الكميات الممكنة ومقاضاة كل منتج محتال.

كما قالت مصادر مسؤولة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، إن حملة الحصاد لهذا الموسم تسير على قدم وساق. بعد تدخل ولّاة الجمهورية والإشراف عليها عبر لجان ولائية تتكون من عدة مصالح. ممثلة عن قطاع الفلاحة والتجارة والديوان المهني الجزائري للحبوب، وكذا الأمن، تقوم بمراقبة إنتاج الحبوب وتتبع مساره. كما تقوم – تضيف ذات المصادر – بمداهمات للمخازن التابعة للخواص.