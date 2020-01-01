نقل الجنرال المتقاعد حسين بن حديد من سجن الحراش إلى المستشفى

يتواجد الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، في هذه اللحظات، بجناح خاص داخل مستشفى مصطفى باشا.

وكانت إدارة سجن الحراش، أين يتواجد الجنرال المتقاعد منذ عدة أشهر، قد قامت بنقل اللواء المتقاعد، في حالة حرجة إلى المستشفى.

ولا يُعرف تحديدا، بعد، الوضعية الصحية للجنرال المتقاعد، غير أن مصادر “النهار أونلاين” قالت إن حالته حرجة.

وبحسب نفس المصادر، فإن بن حديد يرقد في الوقت الراهن بالمستشفى، داخل قسم يخضع لسلطة إدارة السجون بمصلحة الطب الشرعي.

وكان بن حديد قد تم إيداعه الحبس المؤقت، في منتصف شهر ماي الماضي، بعدما وُجهت له تهمة محاولة إضعاف معنويات الجيش.

وقيل إن سبب مقاضاة المجاهد واللواء متقاعد، هو رسالة مفتوحة كتبها ونشرها على صفحات جريدة وطنية.

وكان بن حديد يخاطب في تلك الرسالة قيادة الجيش، يدعوها فيها للتدخل واتخاذ مواقف خارج الحل الدستوري وتسليم السلطة للشعب.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يواجه فيها الجنرال السلطة الحاكمة، حيث سبق أن أودع بن حديد سجن الحراش، في أكتبور 2015.

وقد حُكم عليه في ذلك الوقت بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية، بعدما وُجهت له تهمة إهانة هيئة دستورية وإحباط معنويات الجيش.