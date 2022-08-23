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نقل: الزيادة في عدد الركاب على متن الحافلات.. من مسببات الكوارث المرورية

بقلم النهار أونلاين
نقل: الزيادة في عدد الركاب على متن الحافلات.. من مسببات الكوارث المرورية
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