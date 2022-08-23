قناة النهار نقل: الزيادة في عدد الركاب على متن الحافلات.. من مسببات الكوارث المرورية بقلم النهار أونلاين نشر في 23 أوت 2022 - 22:45 شارك غرِّد أرسل 27 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/US4Hh اقرأ أيضا توقيف 3 أشخاص وإسترجاع 5 مركبات نفعية محل سـ.ـرقة قناة النهار 15 أوت مصلحة استعجالات تعمل 24/24 سا للحيوانات قناة النهار 22 أوت لمواجهة الفقر والمرض.."المطلوع" سبيل فاطمة لإعالة أسرتها قناة النهار 12 أوت برج باجي مختار : ريف تيمياوين..عندما تلتقي الطبيعة الخضراء بالكثبان الرملية قناة النهار 06 أوت منتخب ألعاب القوى يشد الرحال إلى تركيا وسط أمال كبيرة في التألق في الالعاب الإسلامية قناة النهار 06 أوت خسائر بالملايير في ظل الكوارث الطبيعية.. أين المخططات الوقائية؟ قناة النهار 23 أوت تيبازة: الحماية المدنية تستعين بحوامة لنقل المياه لإخماد الحرائق بجبل شنوة قناة النهار 15 أوت صريح جدا: 7000دج مصروف نهار واحد في البحر قناة النهار 04 أوت دلال خير: حادثة في المنزل شوّهـ.ت جسد الطفلة جوهرة.. تطلب من المحسنين مساعدها في العلاج قناة النهار 12 أوت نهاركم جديد/ تمارين الكارديو لتقوية عضلة القلب قناة النهار 20 أوت