نقل الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية لفائدة شعب النيجر

واصلت طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الجزائرية لليوم الرابع على التوالي، في شحن ونقل مساعدات قدمها الهلال الأحمر الجزائري لفائدة شعب النيجر، وهذا في إطار شحن ونقل المساعدات الإنسانية إلى مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

و انطلقت اليوم من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى باتجاه مطار نيامي بالنيجر، طائرة عسكرية محملة بـ 29 طن من مواد غذائية مختلفة و معدات صيدلانية.

تجدر الإشارة، أن هذه الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية، تدخل في إطار دعم جهود التضامن بين الشعبين.