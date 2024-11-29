نقل الفنانة زينة إلى المستشفى!

كشفت الفنانة المصرية زينة، عن تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى لاجراء الفحوصات وتلقى العلاج اللازم.

ونشرت زينة صورة لها من داخل المستشفى، وكتبت: “الحمد لله”. لتنهال تعليقات الجمهور للاطمئنان عنها، ومعرفة تفاصيل حالتها الصحية”.

ويأتى تعرض زينة لوعكة صحية في ظل انشغالها بتصوير عملين في وقت واحد وتضطر للتنقل بين مدن مختلفة.

حيث تواصل تصوير دورها في مسلسل “العتاولة” بمدينة الإسكندرية الساحلية. بعدما إنطلق العمل مطلع شهر نوفمبر الجاري للعرض في موسم دراما رمضان 2025. حيث تستكمل شخصية “حنة” زوجة خضر “أحمد السقا”، التي جسدتها في الجزء الأول.

فيما تصور زينة في نفس الوقت بالقاهرة، فيلم “الدشاش” الذى يجمعها بالفنان محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم “بوشكاش” الذى تم عرضه في السينمات عام 2008.