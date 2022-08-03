الوطني نقل المسافرين .. كابوس يؤرق الجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 03 أوت 2022 - 09:48 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 96 0 نقل المسافرين .. كابوس يؤرق الجزائريين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ktdHF اقرأ أيضا عرقاب: إطلاق خط السكة الحديدية "بشار- غار جبيلات" في الثلاثي الأول من 2023 الوطني 31 جويلية امضاء اتفاقية شراكة بين موبيليس و"أناب" الوطني 19 جويلية لعمامرة يتباحث مع نظيره الموريتاني الوطني 31 جويلية رئيس الجمهورية يشيد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الجزائرية الايطالية الوطني 02 أوت وزير التعليم العالي: كل الإمكانيات متوفرة لإستقبال الطلبة الجدد الوطني 24 جويلية سفارة الجزائر في بروكسل تنظم حفلا بمناسبة الذكرى الـ 60 للاستقلال الوطني 14 جويلية التماس 6 سنوات حبسا نافذا لوزير السكن السابق عبد الواحد طمار الوطني 21 جويلية الحماية المدنية..حوامتان و20 شاحنة تدخل التراب التونسي للمساعدة في إخماد الحرائق الوطني 20 جويلية رئيس الجمهورية يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية الوطني 14 جويلية الوزير الأول: رئيس الجمهورية يحرص على إيلاء المرأة أهمية كبيرة الوطني 30 جويلية