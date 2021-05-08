نقل الممثل صالح أوڨروت إلى فرنسا لتلقي العلاج

تم، اليوم السبت، نقل الفنان القدير صالح أوڨروت المعروف بـ”صويلح” لمباشرة العلاج من الأورام السرطانیة في فرنسا.

وتم تخصيص للممثل القدير صاحب أغنية “جا الماء نوض تعمر”، طائرة طبية خاصة.

وغادر الفنان “صويلح” التراب الوطني، عقب استكمال الإجراءات اللازمة التي تكفل بها الـ”الكناس”، وحصوله على تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي.

وحسب مصادر النهار، فإن عائلة الممثل، لم ترافقه لغاية اللحظة، حيث أكد أحد أقاربه أن خلال الساعات القادمة سيغادر لمرافقته في رحلة علاجه.

⭕الفنان القدير #صالح_أوقروت يغادر أرض الوطن متوجها نحو فرنسا لتلقي العلاج pic.twitter.com/hDFORQlf7f — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 8, 2021

للإشارة، فإن صحة الممثل صالح أوقروت قد تدهورت في الآونة الأخيرة، مما استلزم نقله إلى المستشفى على جناح السرعة.

وأعلن من جهته وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن التكفل بحالة نجم الكوميديا الجزائرية.

كما كانت لوزير الصحة، زيارة للممثل القدير “صويلح” بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته.

وأطلق من جانبهم عدد من الفنانين حملة تضامن واسعة مع الفنان القدير، صاحب مقولة “يا بابا على بابا”.