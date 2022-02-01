نقل الممثل مصطفى برور على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري

تم، اليوم الثلاثاء، نقل الممثل القدير مصطفى برور، على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري في العاصمة. كما أشارت مصادر مقربة للنهار، أن الفنان لم يستجب للعلاج ضد فيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته.

ويعتبر مصطفى برور، ممثل جزائري بدا حياته الفنية عام 1948 علي خشبة المسرح شارك في أكثر من 140 فيلم سينمائي جزائري و أكثر من 46 عمل تلفزيوني و عشرات المسرحيات الإذاعية و كان تمثيله باللهجة الجيجلية و تميز في ذلك. من أعماله شفيقة بعد اللقاء، جروح الحياة. وأكثر من 100 رواية إذاعية في عهد “التوري” و “الرويشد” إضافة إلى عدة أعمال أخرى.

طالع أيضا:

كما أبدى “مصطفى برور” في تصريحات سابقة للنهار، استياءه اثر تجاهل قطاع الثقافة له خلال فعاليات الجزائر عاصمة الثقافة العربية. وأشار برور الذي مثل في العديد من الأعمال الفنية بأصابع الاتهام إلى وزير الثقافة خليدة تومي.

وعلق مصطفى برور للنهار ” بكل آسف أنا لا تعرفني الوزيرة..”. حيث اقتصرت مشاركته المتواضعة آنذاك حسبه مع التلفزيون الجزائري في كليب “مزغنة” كممثل للأصالة في الجزائر العاصمة قديما. وهذا لكونه من “أولاد القصبة” الأصليين”. وعدا ذلك لم يتلق أي دعوة للمشاركة من أي جهة معنية بهذه التظاهرة.