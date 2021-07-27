نقل النجمة دلال عبد العزيز إلى مستشفى حكومي لهذا السبب

تم نقل الممثلة المصرية القديرة، دلال عبد العزيز، من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه، إلى مستشفى حكومي.

وحسب موقع “الفن”، فقد تم نقل دلال عبد العزيز إلى المستشفى الحكومي، بسبب أن المستشفى الحكومي الذي نقلت إليه معروف بتميزه الشديد في علاج حالات ما بعد كورونا.

بالإضافة إلى إن حالة النجمة دلال عبد العزيز، تحتاج إلى مزيد من الوقت في العلاج والاستمرار في نفس المستشفى ضمن حالة العزلة سيؤثر على نفسية المريضة وتجاوبها مع العلاج.

كما إن الأطباء وطاقم التمريض في المستشفى الخاص، لم يعد لديهم ما يقدمونه لها والأفضل الاخذ بآراء أطباء آخرين.

هذا وانتشرت قبل أيام، شائعة عن وفاة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأحدث الخبر ضجة كبيرة.

ليكذب الإعلامي رامي رضوان، قريب الفنانة، الخبر بسرعة، وشن هجوماً عنيفاً على مطلقي الشائعات حول صحة حماته.