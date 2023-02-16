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نقل: النهار ترصد آخر الإستعدادات لطاقم طائرة قبل الإقلاع

بقلم النهار أونلاين
نقل: النهار ترصد آخر الإستعدادات لطاقم طائرة قبل الإقلاع
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رابط دائم : https://nhar.tv/TauzB
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