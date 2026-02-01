نقل بالسكك الحديدية.. انطلاق الاستغلال التجاري لخط بشار – تندوف للركاب غدًا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن انطلاق الاستغلال التجاري لخط نقل المسافرين بشار - تندوف / وتندوف – بشار في الاتجاهين، ابتداء من يوم غد الاثنين 2 فيفري 2026.

ويأتي هذا الإطلاق وفق البرنامج الزمني المحدد من طرف الشركة، ليتيح للركاب التنقل بين المدينتين بسهولة ويسر.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، الانطلاق الرسمي لاستغلال الخط الجديد للسكة الحديدية غارا جبيلات – تندوف – بشار.

كما أشرف رئيس الجمهورية على استقبال أول رحلة لنقل المسافرين قادمة من محطة تندوف، حيث تبادل أطراف الحديث مع عدد من المسافرين القادمين على متن أول رحلة عبر الخط المنجمي الغربي.