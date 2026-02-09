نقل بالسكك الحديدية.. هذه مواقيت الرحلات الليلية على خط وهران–بشار–وهران

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، أن رحلات القطارات الليلية على خط وهران - بشار – وهران مبرمجة يوميًا في الاتجاهين، وذلك باستعمال قطارات مجهزة بغرف وأسرة نوم، بما يضمن ظروف سفر مريحة للمسافرين.

وأوضح البيان أن القطار الليلي يربط عدة ولايات ومحطات على طول هذا الخط، حيث يتوقف بكل من: سيدي بلعباس، طابية، مولاي سليسن، رأس الماء، رجم دموش، مشرية، النعامة، عين الصفراء، تيوت، مغرار، جنان بورزق، وبني ونيف.

وأضافت الشركة أن مواقيت الانطلاق حُددت على النحو التالي:

الانطلاق من محطة وهران نحو بشار على الساعة 20:30.

الانطلاق من محطة بشار نحو وهران على الساعة 21:00.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز خدمات النقل بالسكك الحديدية وتحسين ظروف السفر الليلي لفائدة المواطنين.