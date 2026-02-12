نقل بحري.. إجراء تعديلات على برنامج هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، عن إجراء تعديل على برنامج رحلاتها نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة.

وحسب بيان للمؤسسة، تقرر إجراء تعديل على برنامج رحلاتها على النحو التالي:

تأجيل رحلة مرسيليا - الجزائر المبرمجة سلفا يوم 14 فيفري 2026 إلى يوم 15 فيفري 2026. وستكون بداية التسجيلات تكون على الساعة 10:00 صباحا.

تأجيل رحلة مرسيليا – وهران المبرمجة سلفا يوم 14 فيفري 2026 إلى يوم 15 فيفري 2026. وستكون بداية التسجيلات تكون على الساعة 06:00 صباحا.

تأجيل رحلة وهران – مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 13 فيفري 2026 إلى يوم 15 فيفري 2026. وستكون بداية التسجيلات تكون على الساعة 06:00 صباحا، وتنتهي على الساعة 09:00 صباحا.

تأجيل رحلة مرسيليا – سكيكدة المبرمجة سلفا يوم 15 فيفري 2026 إلى يوم 16 فيفري 2026 . وستكون بداية التسجيلات تكون على الساعة 11:00 صباحا.

تأجيل رحلة سكيكدة – مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 16 فيفري 2026 إلى يوم 17 فيفري 2026. وستكون بداية التسجيلات تكون على الساعة 09:00 صباحا، وتنتهي على الساعة 13:00 مساءا.

وفي الأخير، دعت المؤسسة المعنيين بالرحلات سالفة الذكر أخذ جميع إحتياطاتهم، والتوجه لموانئ الركوب في الآجال المحددة بغرض إستكمال إجراءات السفر.