نقل بحري.. إدراج رحلتين إضافيتين نحو هذه الوجهة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأربعاء، عن إدراج رحلتين إضافيتين ضمن برنامج رحلات شهر أفريل.

وجاء في بيان المؤسسة “يسر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إعلام زبائنها الكرام أن رحلتين إضافيتين تم إدراجهما ببرنامج رحلات شهر أفريل.

كما أوضح المصدر نفسه، أن برنامج الرحلتين جاء على النحو التالي:

رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 05 أفريل على الساعة 12:00 زوالا.

رحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 06 أفريل على الساعة 12:00 زوالا.

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