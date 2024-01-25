نقل بحري.. إستئجار سفينة لنقل المسافرين فيفري المقبل

أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عبد الحكيم بوزاهر، عن ترقب نقل 243 ألف مسافر خلال الصائفة المقبلة عن طريق أسطول المؤسسة. مقابل 206 ألف مسافر في نفس الفترة من 2023، ما يمثل إرتفاع بـ 18 بالمائة.

وقال بوزاهر خلال جلسة إستماع أمام لجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني. أن المؤسسة تتوقع إرتفاع في عدد المسافرين عبر بواخرها بزيادة تقدر بـ 63.900 راكب في صائفة 2024. بالإضافة كذلك إلى زيادة بـ 19 بالمائة في عدد المركبات المنقولة. كما أنه من المتوقع أن يصل عدد الرحلات التي ستبرمجها المؤسسة إلى 292 رحلة. أي زيادة 49 رحلة مقارنة بالموسم الماضي أين بلغ عدد الرحلات 243 رحلة.

وأشار بوزاهر إلى السفن الأربعة التي تمتلكها المؤسسة الوطنية للنقل البحري، أين سيتم إستئجار سفينة خامسة من طرف المؤسسة قصد تدعيم قدراتها الخاصة بالنقل ابتداء من فيفري المقبل. موضحا أن طاقة إستيعاب هذه السفينة تقدر بـ 1650 سرير وحوالي 450 مركبة.

كما يتم إخضاع أسطول السفن التي تمتلكها المؤسسة الوطنية أربع سفن كبرى وسفينين صغيرتين للنزهة”. إلى الصيانة الدورية أو عمليات تجديد تحسبا لموسم الإصطياف. مشدّدا أيضا على ضمان سلامة الركاب من خلال تعزيز الموارد البشرية للمؤسسة.

من جهة أخرى، كشف المسؤول عن إستحداث عن قريب لوكالتين نموذجيتين لبيع التذاكر، واحدة على مستوى وهران و أخرى بالجزائر العاصمة.

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