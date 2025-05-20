نقل بحري.. إطلاق خط مباشر لتواصل مدراء الوكالات التجارية

أعلن وزير النقل، السعيد سعيود، عن وضع خط تواصل مباشر خاص بمديري الوكالات على مستوى الوزارة، وهذا في إطار تعزيز آليات التواصل الفعّال بين الوزارة ومديري الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وأوضح الوزير خلال اجتماع تنسيقي عقده مع مديري الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV). بما في ذلك الوكالات المتواجدة خارج الوطن، عن وضع خط تواصل مباشر خاص بمديري الوكالات على مستوى الوزارة. يهدف إلى استقبال مختلف الانشغالات والمقترحات ومتابعة الأوضاع ميدانيًا بشكل دوري.

حيث يأتي ذلك في سياق تحسين آليات التنسيق وتسهيل حل الإشكاليات التي قد تطرأ في الميدان.

من جهته، ثمّن مدير الديوان لدى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج جهود وزارة النقل للنهوض بقطاع النقل البحري. مشيرًا إلى المجهودات المبذولة لتحسين الخدمات، حيث لوحظ تطور ملحوظ في جودة الخدمة المقدمة للمسافرين.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير ضرورة اليقظة والمتابعة المستمرة لجميع العمليات المتعلقة بالنقل البحري، داعيا جميع الإطارات والعاملين إلى إعطاء صورة مشرفة عن الجزائر من خلال التحلي الدائم بالصبر والوعي وروح المسؤولية من أجل تقديم خدمات نوعية تليق بمكانة الوطن، مع الإلمام الدائم بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور